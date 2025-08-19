Câmara denomina avenida em homenagem ao professor Getúlio Augusto Paes 

O projeto de autoria do vereador Osmair Ferrari (PL) foi aprovado por unanimidade.

A Câmara Municipal de Votuporanga/SP aprovou nesta segunda-feira (18.ago), o Projeto de Lei nº 98/2025, de autoria do vereador Osmair Ferrari (PL), que denomina como Avenida “Professor Getúlio Augusto Paes” a atual Avenida Projetada 2, localizada no loteamento Parque Eplatz. O projeto foi aprovado por unanimidade durante à 28ª sessão ordinária realizada no plenário “Dr. Octávio Viscardi”.

A homenagem reconhece a trajetória pessoal e profissional de Getúlio Augusto Paes, falecido em fevereiro de 2023, aos 92 anos, cuja vida foi marcada pela dedicação à educação e ao esporte em Votuporanga.

Nascido em 11 de outubro de 1930, em Pitangueiras/SP, Getúlio foi filho de Antonio Augusto Paes e Maria de Almeida Ferraz Paes. Casado desde 1955 com Izolina Dalila do Amaral Pousa, constituiu família com os filhos: Haroldo, Rúbia e Homero.

Sua trajetória como educador teve início em Itápolis/SP, cidade onde também se destacou como atleta de basquete e futebol. Em Votuporanga, consolidou sua carreira como diretor escolar da Escola Estadual Prof. João Batista Budin Filho, contribuindo para a formação de diversas gerações de estudantes.

Paralelamente, teve forte atuação no esporte local

Em 1980, liderou a equipe de futsal do Votuporanga Clube e foi um dos fundadores da Liga Votuporanguense de Futebol de Salão (LIVOFUSA), em 1984, conquistando títulos importantes, como os Jogos Regionais em Araraquara. Também presidiu, em 1988, a Associação Atlética Votuporanguense (AAV), reforçando seu compromisso com o desenvolvimento esportivo da cidade.

Legado reconhecido

De acordo com a justificativa do projeto, a denominação da avenida é uma forma de perpetuar a memória de um cidadão que deixou contribuições significativas para o progresso do município.

“Nada mais justo do que perpetuar sua memória por meio da denominação de uma via pública, como forma simbólica de reconhecimento e gratidão àquele que tanto contribuiu para Votuporanga”, destacou o vereador autor da proposta, Osmair Ferrari.

Com a aprovação, a Avenida Projetada 2 passa oficialmente a se chamar Avenida Professor Getúlio Augusto Paes, preservando a lembrança de um educador e esportista que marcou a história da cidade.