Prefeitura abre inscrições para turmas de futsal 

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de futebol de salão no Ginásio Poliesportivo Jurandir José Lopes (antigo Nabuco). As turmas são divididas entre as categorias Sub 6/8, 10/12, 14/16, 18/20. Podem participar, meninos e meninas.

As inscrições devem ser feitas presencialmente das 7h às 17h, no Complexo Esportivo “Victor Hugo Garcia Jorge”, que fica localizado na Rua das Aroeiras, nº 4.460, no bairro Chácara das Paineiras. É necessário apresentação de documentos pessoais do atleta e menores precisam estar acompanhados de pais ou responsáveis.

O Ginásio Poliesportivo Jurandir José Lopes fica localizado na Rua Canadá, nº 4217, Chácara das Paineiras. Mais informações sobre esta ou outras modalidades podem ser obtidas junto à Secretaria de Esportes e Lazer, pelo telefone (17) 3426-1200.

Horário das aulas: