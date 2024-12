Palmeiras faz treino tático, e Mauricio diz acreditar em título: “Até o final” 

Verdão encara o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h30, ainda sonhando com a conquista do Brasileirão; veja provável escalação para o jogo da penúltima rodada do torneio nacional.

O Palmeiras deu sequência na preparação, nesta segunda-feira, para o duelo contra o Cruzeiro, que será disputado na próxima quarta-feira, às 21h30, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Verdão fez uma atividade tática posicional e um ensaio de situações de jogo, além de um treino técnico em campo reduzido. Os jogadores do ataque também praticaram finalizações.

Uma provável escalação para o Verdão, que quer se manter vivo na disputa pelo título, tem: Weverton; Mayke, Murilo, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Dudu (Felipe Anderson), Flaco López e Estêvão.

Para conseguir o tricampeonato brasileiro, a equipe palmeirense precisa tirar os três pontos de vantagem do líder Botafogo nas duas rodadas restantes: o Verdão encara o Fluminense, em casa, depois de enfrentar o Cruzeiro nesta quarta, e os cariocas pegam o Inter em Porto Alegre e o São Paulo no Rio de Janeiro.

Mesmo diante das dificuldades que o time terá para conseguir o título, Mauricio ainda acredita que o Verdão conseguirá reverter a situação: “A mentalidade ainda é positiva. A gente tem de fazer a nossa parte, independentemente do que o Botafogo fizer ou não. A gente tem de conquistar os seis pontos que faltam, fazer a nossa parte bem feita e depois ver como serão os resultados deles. Mas a gente tem de fazer a nossa parte, a gente tem de estar com a mentalidade boa e acreditar até o final que a gente ainda pode conquistar esse título”, afirmou o meia ao site do clube.

O duelo diante do Cruzeiro será com portões fechados no Mineirão. A CBF tomou essa decisão no último domingo, por causa do histórico recente de violência envolvendo as duas torcidas. No fim de outubro, uma emboscada organizada por membros de uma organizada do Verdão, em uma rodovia de São Paulo, terminou em morte de um torcedor do clube mineiro. Antes, em 2022, um confronto entre palmeirenses e cruzeirenses teve quatro baleados.

*Com informações do ge

