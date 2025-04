Fiel Votu inaugura sede com transmissão de jogo, roda de samba e ação social 

Inauguração ocorre neste sábado (19), a partir das 13h, na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, nº 2398, no bairro Pozzobon; com entrada gratuita.

Criada oficialmente em 1º de setembro de 2024, a Fiel Votu surgiu com o propósito de resgatar um antigo movimento de torcedores veteranos do Corinthians em Votuporanga. Desde então, o grupo, que se encontrava em bares e pontos de conveniência para acompanhar os jogos, vem ganhando força e organização. Agora, com sede própria, o objetivo é oferecer um ambiente acolhedor e seguro para receber a torcida durante as partidas, organizar caravanas rumo aos estádios e realizar ações sociais em benefício de entidades assistenciais do município.

O novo espaço, batizado de Ponto de Encontro Fiel Votu, será inaugurado neste sábado, dia 19 de abril, a partir das 13h, com entrada gratuita. A sede está localizada na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, nº 2398, uma das principais vias da cidade. Na programação do evento está a transmissão ao vivo, em telão, do jogo entre Corinthians e Sport Recife, uma animada roda de samba, além de um espaço kids para receber os pequenos torcedores com conforto. Haverá também venda de bebidas, porções e espetos no Bar da Fiel, com renda revertida para a manutenção do local, que não tem fins lucrativos.

Neste primeiro encontro na nova casa, será realizada uma ação solidária com arrecadação de alimentos não perecíveis, destinados às entidades da cidade, além da coleta de brinquedos para ampliar o acervo do espaço infantil da sede. “Somos a segunda maior torcida do Brasil e Votuporanga, com mais de 100 mil habitantes, merecia esse movimento”, destaca Guilherme Fernandes, presidente da Fiel Votu, que conta com uma diretoria composta por 16 membros.

Com o lema “Nossa corrente jamais será quebrada”, a Fiel Votu carrega no seu emblema a imagem de Votuporanga e do mosqueteiro Dr. Sócrates, ícone eterno do Timão. E reforça com orgulho a identidade do torcedor corinthiano: maloqueiro, sofredor e fiel. O uso de verde ou de vestes de outros times, porém, não é permitido no espaço, como forma de manter a identidade do grupo.

A Fiel Votu também cumpre e orienta sobre a legislação municipal vigente, que proíbe o uso de rojões e fogos de artifício em Votuporanga. Durante os encontros promovidos pela torcida, a regra é cumprida de forma rigorosa.

O Ponto de Encontro Fiel Votu funcionará em dias de jogos do Corinthians. Para saber mais, acompanhe o Instagram @fielvotu ou entre em contato pelo telefone (17) 99664-8101.