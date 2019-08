Aposentados da Fundação Cesp curtem reencontro com pescaria e muita animação

Para comemorar o Dia dos Pais, a turma se reúne todos os anos nesta época no pesque-pague para uma competição cheia de alegrias

Animação, pescaria e muita história para contar. É assim que foi a manhã desta quinta-feira (dia 15) no pesque-pague Ilha do Pescador. A Associação dos Aposentados da Fundação Cesp (AAFC) de Votuporanga promoveu, mais uma vez, o tradicional evento de Dia dos Pais, que tinha direito a torneio de pesca e almoço de confraternização ao final.

E o prêmio de maior peixe capturado do dia, medindo 60 cm, foi para Luiz Carlos de Lima, que é aposentado há 23 anos e não perde nenhum evento da Associação. “Adoro estar aqui entre amigos, e confesso que sempre estive entre os ganhadores da competição de pesca, pois venho aqui praticar toda semana com os amigos e minha esposa”, contou.

Cerca de 150 pessoas participaram do evento, vindo inclusive de cidades vizinhas como Nhandeara, Fernandópolis, Jales e Cardoso. Para os diretores de eventos da Associação, Wilson Soares de Lima e Florindo Aparecido Sebastião ver a alegria dos colegas é a maior satisfação. “Sempre recebemos elogios deste evento, ele é o mais aguardado do ano por todos. O clima aqui é muito bom, perto da natureza e com a brincadeira da competição de maior peixe deixa todos ainda mais animados”, comentaram.

O superintendente da AAFC, Nelson Bras Martins relatou que a entidade existe no município há 28 anos com atendimento aos aposentados da Cesp. “Nossas ações de comemoração de datas como esta servem principalmente para mantermos este laço de amizade e fraternidade entre amigos”, disse.