Bodes do Asfalto: alegria e presentes para as crianças  próximo ao Natal

Kits de higiene, brinquedos e livros para colorir foram entregues para os pacientes internados na Santa Casa, trazendo a magia do Natal; uma cadeira de roda foi reformada.

O Papai Noel, acompanhado do Bodes do Asfalto, esteve no Hospital neste sábado e, acredite, motorizado. Ele percorreu a Instituição, do almoxarifado até a pracinha, com uma moto, deixando o trenó para trás e entrando na modernidade.

Ao chegar na ala D, João Pedro abriu aquele sorriso. O garoto já estava preparado para a visita do Bodes do Asfalto, com uma cartinha especial. O morador de Votuporanga pediu de presente um robô com controle remoto para o bom velhinho e sua ajudante.

Ele fez questão de mostrar os desenhos que pintou ao longo de sete dias de internação. Super-heróis com seus poderes animaram o pequeno, mas não tiveram tanto efeito quanto Papai Noel. “Eu achei legal, escrevi uma carta para falar do meu presente. Gostei do livro de colorir, bola e do meu brinquedo”, contou.

O pai João Carlos Freitas de Assis enalteceu a iniciativa dos Bodes do Asfalto. “É muito bom, João Pedro está aqui há alguns dias e toda esta alegria animou meu filho”, afirmou.

Bilto Herrera, coordenador do Bodes de Asfalto, explicou a visita. “Desenvolvemos projetos para outras cidades e pensamos neste ano priorizar a Santa Casa. Estou muito emocionado, de estar aqui e fazer a diferença para estas crianças”, disse.

O grupo entregou kits de higiene, bolas, revistas de colorir e brinquedos. Cada item separado entre meninos e meninas. Em cada quarto, a magia do Natal se multiplicava. “Podem contar conosco no próximo ano”, complementou. Além desta ação para as crianças, o grupo reformou uma cadeira de rodas da Instituição.