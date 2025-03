Prefeito e vice de Macedônia são cassados pela Justiça Eleitoral acusados de compra de votos

No processo, os investigados argumentaram a inexistência de irregularidades e que a ação é contrária à aplicação da lei municipal de Macedônia. Segundo consta no documento, eles informaram que as gratificações concedidas não ofendem a legislação eleitoral, visto que foram aplicadas nos três meses que antecederam o pleito, bem como estavam previstas em Lei Orçamentária do período anterior.