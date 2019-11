JOÃO GARCIA – Meidão destaca candidato declarado a prefeito nas próximas eleições

Marcos Pereira e seu companheiro de partido João Garcia

Na tribuna, o vereador Mehde Meidão, atual presidente da Casa de Leis, exaltou ações do votuporanguense João Garcia na conquista de recursos para o município.

“Não poderia deixar de agradecer o empenho dele”, afirmou o parlamentar na sessão ordinária desta terça-feira (30/10). Segundo o presidente da Câmara, Mehde Meidão Slaiman Kanso, a Santa Casa de Votuporanga receberá R$ 3 milhões em recursos, via deputado federal Marcos Pereira, por intermédio de João Garcia.

“Este mesmo João Garcia conseguiu para Votuporanga com o deputado Mentor, no ano passado, pedido deste vereador, o dinheiro para o terminal Rodoviário, reforma da Praça da Matriz, reforma da Praça São Bento, melhorias ao bairro São Cosme e Damião, recursos para a Praça Mastrocola e ainda R$400 mil para fazer o nosso Velório Municipal. Eu tenho a obrigação de agradecer a este cidadão que tem feito um trabalho muito bom para Votuporanga”, justifica o vereador.

“Este dinheiro para a Santa Casa vai servir para custeio e tenho a impressão que o próximo 13º dos funcionários do Hospital está garantido com esta emenda”, garante Meidão.

O vereador aproveitou seu espaço na tribuna para dizer também que na semana passada que ele e os vereadores Wartão e Vilmar, conseguiram com o Tiririca, R$191 mil academia a céu aberto; R$300 mil para a Santa Casa, com o General Petenelli e com o Luiz Gomes, mais R$300 mil para a Santa Casa”, finalizou.