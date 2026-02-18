Prefeito de Votuporanga prestigia 25 anos da Justiça Federal em Jales 

Solenidade reuniu importantes autoridades do Judiciário e do Executivo.

O prefeito Jorge Seba (PSD) participou, na última semana, da cerimônia que marcou os 25 anos de atuação da Justiça Federal no município de Jales/SP. A solenidade reuniu importantes autoridades do Judiciário e do Executivo, entre elas o prefeito de Jales, Luis Henrique; o juiz federal da 24ª Subseção Judiciária de São Paulo, Dr. Roberto Lima Campelo; e a desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Consuelo Yoshida.

Durante a cerimônia, foi ressaltada a trajetória da unidade ao longo de 25 anos, consolidando-se como referência regional. Para o prefeito Jorge Seba, a celebração reforça a importância do alinhamento institucional entre os poderes: “A Justiça Federal exerce papel estratégico na consolidação do Estado de Direito e na promoção da segurança jurídica. Reconhecer essa trajetória é valorizar o trabalho técnico e comprometido que impacta diretamente a vida da população”, destacou.