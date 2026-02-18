Carreta tomba na Rodovia Euclides da Cunha 

Carregamento de grãos se espalhou na pista, no perímetro urbano de Fernandópolis/SP.

Um acidente envolvendo um veículo de carga mobilizou equipes de sinalização e policiamento na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Fernandópolis/SP. Uma carreta carregada com grãos tombou na tarde desta terça-feira (17.fev), espalhando parte da carga e complicando o tráfego em um trecho da via.

De acordo com o apurado, o tombamento ocorreu no sentido interior/capital, quando por motivos que ainda serão apurados, o motorista perdeu o controle de direção do veículo em uma curva da rodovia. As causas exatas que levaram ao acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. O condutor não sofreu ferimentos e passou pelo teste do etilômetro, que não apontou ingestão de álcool.

Devido ao tombamento e à posição do veículo, equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foram acionadas. No local, os agentes realizaram a sinalização da área para alertar os motoristas que seguiam no sentido Meridiano/SP, visando prevenir novos acidentes, uma vez que o trecho de curva oferece menor visibilidade. O trânsito passou a operar com lentidão, até a conclusão da limpeza e liberação da via.

*Com informações do Região Noroeste