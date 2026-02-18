Motociclista fica ferido após acidente na Rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis 

De acordo com o apurado, o homem de 35 anos estava consciente, orientado e sem escoriações aparentes, contudo queixava-se de dores e suspeita de lesão na clavícula.

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (18.fev), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho de Fernandópolis/SP, mobilizando equipes de socorro. A colisão traseira envolveu uma motocicleta pilotada pelo condutor, de 35 anos, e um caminhão de pequeno porte com placas de São José do Rio Preto/SP.

De acordo com o apurado, o motociclista, morador de Meridiano/SP, trafegava no sentido à Fernandópolis para iniciar seu dia de trabalho, quando por motivos que ainda serão esclarecidos, no trecho entre o Posto Morini e o trevo de acesso ao bairro Jardim Brasilândia, colidiu contra a traseira do caminhão, levando o condutor ao solo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e socorreram o motociclista que estava consciente, orientado e sem escoriações aparentes, contudo, queixa-se de dor e suspeita de lesão na clavícula. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fernandópolis para a realização de exames complementares e radiografias. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.

Ainda segundo o apurado, o motorista do caminhão colaborou com as autoridades, informando que seguia no sentido Meridiano à Fernandópolis quando sentiu o impacto na traseira do caminhão, momento em que parou e viu o mototaxista caído sobre a pista.

As causas do acidente são apuradas pelas autoridades competentes.