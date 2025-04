Preço dos combustíveis sobe até 4 vezes acima da inflação em 12 meses

Para motoristas interessados em saber se compensa abastecer com etanol, o Indicador de Custo-Benefício Flex revela que em março o preço médio do biocombustível correspondeu a 72,3% do valor da gasolina comum. Dessa forma, encher o tanque com o derivado do petróleo acaba sendo a melhor escolha do ponto de vista do custo-benefício.

No entanto, há regiões com preços competitivos que revelam vantagem para o etanol. É o caso dos estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nos três, compensa financeiramente abastecer com o combustível vegetal. Em São Paulo, por exemplo, o litro do etanol custa em média R$ 4,28 (o menor preço do Brasil).

*Com informações do AutoEsporte