Pós-graduação impulsiona renda e empregabilidade e se consolida como estratégia de crescimento profissional 

Unifev oferece cursos nas vertentes de Especialização e MBA em Gestão.

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e exigente, a pós-graduação consolidou-se como um dos principais fatores de valorização profissional no Brasil. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que profissionais com pós-graduação podem receber salários entre 150% e 255% maiores do que aqueles que possuem apenas a graduação, dependendo do nível e da área de formação.

Segundo o coordenador da Pós-Graduação Unifev, Prof. Esp. Eric de Freitas, os dados reforçam a importância da qualificação continuada para o aumento da renda, e também para a ampliação das oportunidades de inserção e progressão profissional. “A remuneração média de profissionais com pós-graduação pode ser mais do que o dobro da obtida por trabalhadores com apenas o diploma de nível superior”, explicou.

“Além do impacto financeiro, a pós-graduação também contribui para o desenvolvimento de competências técnicas, visão estratégica e capacidade de liderança, características cada vez mais valorizadas pelas organizações. Profissionais especializados apresentam maior estabilidade no emprego e melhores condições de adaptação às transformações tecnológicas e às novas demandas do mercado”, completou Freitas.

Na Unifev, os cursos de pós-graduação podem ser realizados na modalidade Educação a Distância (EaD), organizadas em duas vertentes: Especialização em diferentes áreas do conhecimento e Master of Business Administration (MBA) em Gestão. Ao todo, são 15 opções distribuídos em sete áreas, com uma proposta pedagógica que alia flexibilidade, autonomia e qualidade acadêmica, que permite ao aluno estudar no próprio ritmo, de acordo com sua rotina pessoal e profissional.

“A modalidade EaD amplia o acesso à formação continuada, mantendo o compromisso institucional da Unifev com o desenvolvimento profissional e a valorização do conhecimento”, finalizou o coordenador.

Mais informações podem ser obtidas pelo site www.unifev.edu.br

Conheça as opções de pós-graduação da Unifev