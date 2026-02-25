Dorival faz mistério e não revela time para pegar o Cruzeiro 

Imprensa teve acesso ao início da atividade no CT Joaquim Grava, porém foi proibida de acompanhar trabalho tático quando o técnico definiu a equipe titular.

Em um movimento raro neste início de temporada, o Corinthians abriu os portões do CT Joaquim Grava à imprensa na manhã desta terça-feira – data da última atividade antes do duelo com o Cruzeiro, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Os jornalistas, no entanto, não foram autorizados a acompanhar o trabalho tático com os titulares.

O técnico Dorival Júnior faz mistério e não quer revelar a escalação para o jogo desta quarta-feira, a partir das 20h. Com a semifinal do Campeonato Paulista no sábado, contra o Novorizontino, o Corinthians estuda rodar o elenco e enfrentar o Cruzeiro com uma equipe mexida, mesclando titulares e reservas.

As únicas certezas são as ausências dos lesionados Yuri Alberto, Kaio César, Matheus Pereira e Hugo, que estão sob os cuidados do departamento médico.

A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho (Gabriel Paulista), João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri; Charles (Raniele), Allan, Carrillo (Breno Bidon) e Rodrigo Garro; Vitinho (Memphis Depay) e Gui Negão.

A definição dos jogadores que serão utilizados levará em conta o aspecto físico de cada atleta. O Corinthians tem se queixado repetidamente da maratona de jogos nas primeiras semanas do ano e tem focado na recuperação para preservar o grupo para a sequência da temporada.

No Brasileirão, o Corinthians soma seis pontos ganhos em três rodadas e ocupa a quinta colocação. A Série A é o foco da diretoria para o primeiro trimestre, apesar de o clube estar na semifinal do Campeonato Paulista. No sábado, o Timão mede forças com o Novorizontino em jogo único valendo vaga na final do estadual.

