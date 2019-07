Por iniciativa do Rotary Club, Prefeitura de Valentim Gentil é parceira para testes rápidos contra hepatite

O Rotary Club promove no próximo sábado (27), uma ação onde a população poderá fazer testes rápidos como forma de prevenir hepatite C. A prefeitura de Valentim Gentil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizará os profissionais.

A ação será promovida em alusão ao chamado Julho Amarelo, que chama a atenção da população, especialmente das autoridades municipais da área da saúde sobre a Hepatite C.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde este é o terceiro ano que a cidade adere a campanha. Pessoas a partir de 18 anos de idade devem realizar o teste rápido, no sábado (27) das 8h30 às 12h, ao lado do banco Santander, no centro de Valentim Gentil.

O diagnóstico e o tratamento precoces podem evitar a evolução da doença para cirrose ou câncer de fígado. Os testes rápidos dão o resultado em cerca de quinze minutos.

Hepatite

A hepatite é a inflamação do fígado. Pode ser causada por vírus ou pelo uso de remédios, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. Em alguns casos, são doenças silenciosas que nem sempre apresentam sintomas.