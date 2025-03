Policial é preso após atirar acidentalmente em braço de homem durante confraternização em Araçatuba 

Incidente ocorreu em um clube no Jardim Iporã, após um campeonato de jiu-jítsu, na noite de sexta-feira (14). Disparo atingiu o homem enquanto ele registrava uma foto do evento.

Um policial militar de 47 anos foi preso em flagrante, na noite da última sexta-feira (14.mar), em Araçatuba/SP, após disparar acidentalmente uma arma durante uma confraternização. O incidente ocorreu em um clube no Jardim Iporã, após um campeonato de jiu-jítsu.

Segundo a Polícia Militar, o policial estava com um revólver calibre .38, quando, ao manuseá-lo em público, disparou acidentalmente. A bala atingiu o braço esquerdo de um homem de 43 anos, que estava prestes a registrar uma foto do evento.

Ainda de acordo com a corporação, a vítima foi imediatamente socorrida, inclusive pelo próprio policial, que se desculpou e alegou que o disparo não havia sido intencional.

Após o ocorrido, conforme a PM, o policial foi detido por outros militares, que perceberam que ele havia tentado ocultar a arma em um hospital particular, enquanto socorria a vítima. A arma foi apreendida no local. O revólver estava municiado com oito cartuchos, sendo que apenas um foi deflagrado.

Após atendimento médico, a vítima não quis representar legalmente contra o policial. No entanto, o homem foi preso em flagrante. Durante a audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória. A arma e as munições foram encaminhadas para perícia.

*Com informações do g1