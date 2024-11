“O Rei do Pirarucu” faz novo recorde de captura em Cardoso

O pescador profissional Roberto de Carmo Jesus, morador em São João do Marinheiro, município de Cardoso, continua a consolidar sua fama de o “Rei do Pirarucu”. Conhecido por sua habilidade e coragem nas águas do Rio Grande, ele fez uma nova captura impressionante: um Pirarucu de 110 quilos, que entrou para a sua contagem pessoal de mais de 30 exemplares dessa espécie de peixe, em locais dos rios São João do Marinheiro e Grande em Cardoso e Mira Estrela.

Roberto afirmou com orgulho: “Peguei um pirarucu de 110 quilos, sou o rei do pirarucu! Tenho um canal no YouTube chamado ‘Rei do Pirarucu’, e já peguei mais de 30 pirarucus nas águas do Rio Grande e Marinheiro”, comemorou. O canal do pescador tem atraído um público fiel, curioso para acompanhar suas aventuras e desafios no mundo da pesca.

O pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo e predador das águas da região. Com capacidade de atingir até 3 metros de comprimento e pesar até 200 quilos, o pirarucu é uma das espécies mais cobiçadas pelos pescadores e admirada por sua força e resistência.

A ficha do bicho:

O pirarucu (Arapaima gigas) é um dos maiores peixes de água doce do planeta. Nativo da Amazônia, ele promove benefícios para o ecossistema e comunidades que vivem da pesca. Seu nome vem de dois termos indígenas pira, “peixe”, e urucum, “vermelho”, devido à cor de sua cauda.

Por ser um peixe de grandes dimensões, o comprimento quando adulto costuma variar de dois a três metros, e o peso, de 100 a 200 kg. Possui dois aparelhos respiratórios, as brânquias, para a respiração aquática, e a bexiga natatória modificada, especializada para funcionar como pulmão na respiração aérea.

A espécie vive em lagos e rios afluentes, de águas claras, com temperaturas que variam de 24° a 37°C. O pirarucu não é encontrado em lugares com fortes correntezas ou em águas com sedimentos.

O pirarucu é um animal onívoro, pois se alimenta de seres animais e vegetais. Na alimentação do peixe, podemos encontrar frutas, vermes, insetos, moluscos, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis e até mesmo aves aquáticas.

Durante a seca, os peixes formam casais. Nesse período, o pirarucu macho aumenta a intensidade da coloração avermelhada nos flancos. Antes da fêmea depositar os ovos no leito do rio, o macho faz a limpeza da área e arranca com as mandíbulas raízes e galhos presentes no local escolhido. Em seguida cava uma poça circular, onde a fêmea inicia a desova, para que seu companheiro possa fecundar os ovos. Durante a incubação, a fêmea permanece mais próxima do ninho, enquanto o macho nada nas redondezas para intimidar predadores que possam trazer perigo aos ovos. Os ovos eclodem após oito a 10 dias.

O pirarucu chega ao mercado em mantas, depois de passar por processo de salga ao sol. É conhecido também como o bacalhau da Amazônia devido ao sabor e qualidade da carne, quase sem espinhos.