Pressionada por resultados, Seleção se apresenta em Brasília para partida contra a Colômbia 

Brasil começa a Data Fifa em quinto nas eliminatórias e combinação de resultados por levar a vice-liderança ou ao temido sétimo lugar, na zona de repescagem. Dorival comanda treino no Bezerrão.

Vencer é emergencial, e é com essa consciência que a seleção brasileira se apresentou nesta segunda-feira em Brasília para as próximas duas rodadas das eliminatórias. Sem Neymar, cortado por uma lesão na coxa, o Brasil de Dorival Júnior começa a Data Fifa pressionado e, mais do que nunca, com urgência de resultados que podem levá-lo ao segundo lugar ou ao sétimo após os jogos com Colômbia e Argentina.

Os jogadores começaram a se apresentar na Capital Federal ainda na noite de domingo, com as chegadas de João Pedro, do Brighton, e Vanderson, do Mônaco. O restante do grupo desembarcou em Brasília nesta segunda-feira e até o início da tarde 18 dos 23 jogadores já estavam à disposição para o treinamento marcado para o estádio Bezerrão.

Bruno Guimarães, Joelinton, Alisson, Marquinhos e Raphinha, que entraram em campo no domingo por seus clubes, ainda estão em deslocamento e não participam da atividade. Mesmo que cheguem a tempo de se deslocarem para o estádio, farão trabalhos regenerativos, sem bola.

Após dois empates nos últimos compromissos de 2024, contra Venezuela e Uruguai, Dorival Júnior sabe que, mais do que jogar bem, conquistar as vitórias é urgente para seguir com seu trabalho em mares tranquilos e encaminhar a classificação da Seleção para a Copa de 2026. O Brasil é o quinto colocado com 18 pontos na tabela.

“As últimas três datas FIFA foram fundamentais para que começássemos a buscar uma recuperação dentro da competição. Espero que continuemos evoluindo, com a Seleção começando a encorpar dentro de uma competição tão importante e que requer um cuidado especial, principalmente neste momento, contra dois excelentes adversários, em que teremos com certeza dois grandes jogos.”

Com dois adversários diretos pela frente, o Brasil tem a possibilidade de superar a Colômbia, rival de quinta-feira, no Mané Garrincha, o Equador e o Uruguai nessas duas rodadas, além de se aproximar da Argentina, líder com 25 pontos. Olhar para trás, no entanto, também é necessário, já que Paraguai, com 17, e Bolívia, com 13, podem superar a Seleção em caso de tropeços.

O Brasil treinará no Bezerrão, estádio do Gama, nesta segunda e na terça-feira. Na quarta-feira, o compromisso será no próprio Mané Garrincha, palco da partida contra a Colômbia, quinta-feira, às 21h45, pela 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção permanece no Distrito Federal até segunda-feira, quando viaja para Buenos Aires e encara a Argentina, desfalcada de Messi, terça (25), no Monumental de Nuñez.