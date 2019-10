Policiais Militares são homenageados na Câmara

O Cabo Doimo e Soldado Cipriano receberam cada um, Voto de Congratulação pelo salvamento recentemente de um bebê que se encontrava engasgado

De autoria do vereador Ali Hassan Wanssa, a honraria foi entregue na presença de familiares, amigos e companheiros de farda dos homenageados, pelo serviço prestado.

Na 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, desta segunda-feira (14), ocorreu a entrega do Voto de Congratulação, de autoria do vereador Ali Hassan Wanssa, aos: Cabo PM Doimo e Soldado PM Cipriano da 3ª Cia do 16 BPM-I, por terem dado um atendimento rápido e eficaz salvando a vida da pequena Aysha Vitória Teruel do Nascimento após engasgamento em sua residência no último dia 05 de outubro.

Justificativa do vereador

Considerando que no último dia 05 de outubro a Polícia Militar de Votuporanga foi acionada pela Munícipe Gabriela Teruel de Oliveira, pois, sua filha de 1 ano e 4 meses encontrava-se engasgada e desfalecida.

Diante do desespero da mãe, rapidamente os Policiais Militares CABO PM DOIMO e SOLDADO PM CIPRIANO chegaram à residência onde prestaram os primeiros socorros à pequena Aysha Vitória Teruel do Nascimento, com a “Manobra de Heimlich”, conseguindo com êxito salvar a vida da criança.

Considerando que a rapidez no atendimento desta ocorrência e a eficiência dos referidos policiais militares foram de extrema importância para salvar a vida daquela criança, e deve ser exaltada por esta Casa Legislativa, o qual torna-se justo homenagearmos esses homens que, por escolha resolveram cuidar e salvar vidas pela profissão.

Nesse sentido, apresentamos a presente propositura para consignar em ata Voto de Congratulação aos Policiais Militares CABO PM DOIMO e SOLDADO PM CIPRIANO da 3ª Cia do 16 BPM-I, por terem dado um atendimento rápido e eficaz salvando a vida da pequena Aysha Vitória Teruel do Nascimento.”