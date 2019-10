Galvão Bueno detona Seleção e corneta escolhas de Tite

Narrador da Globo, que ficou fora da transmissão por uma forte gripe, usou suas redes para cornetar esquema de Tite. Não foi a primeira vez que ele reclamou pela internet

O narrador Galvão Bueno, da Rede Globo, ficou de fora das duas transmissões da emissora dos amistosos da Seleção Brasileira em Cingapura, mas usou as redes sociais para criticar os empates do elenco de Tite. Galvão, assim como fez no jogo com Senegal, na quinta-feira, voltou a criticar as escolhas táticas do treinador no jogo deste domingo, contra a Nigéria.

“E a Seleção joga mal de novo! Saiu do primeiro tempo perdendo de 1 x 0 e o Tite além de não colocar o Gabigol ainda tirou o Cebolinha!! Joga com o time da Copa América!! É amistoso para fazer experiências ou para fazer resultado?”, escreveu o comunicador pelo Twitter, que já tinha usado a rede social para criticar a atuação brasileira contra Senegal.

“De bom mesmo a equipe de narração. Meus amigos e parceiros Cléber, Caio e Roger!! Vem aí Gabigol!! Vamos ver o que dá!! Mas queria ver Gabigol e Cebolinha juntos!!”, completou o principal nome das partidas da Globo, que ficou de fora dos últimos jogos da Seleção para tratar de uma forte gripe que vem atrapalhando Galvão nas narrações.

Com o resultado do grupo de Tite, a Seleção chega a sua quarta partida sem vencer – Colômbia, Peru, Senegal e Nigéria. Com as duas últimas seleções africanas, a Amarelinha parou no empate de 1 a 1, na última quinta-feira e neste domingo.