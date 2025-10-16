Polícia surpreende suspeito dormindo em operação contra golpe do ‘falso advogado’ 

Operação ocorreu na manhã desta quarta-feira (15) em Fernandópolis/SP. Golpe fez idosa perder R$ 82 mil. No total, foram cumpridos nove mandados.

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em uma casa e surpreendeu o suspeito de aplicar o golpe do “falso advogado” enquanto ele dormia, na manhã desta quarta-feira (15.out), em Fernandópolis/SP. A operação ocorreu após uma idosa de 62 anos perder R$ 82 mil.

Segundo a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), foram cumpridos nove mandados na casa dos integrantes da quadrilha. A investigação apontou que, entre os dias 17 e 22 de março deste ano, a vítima entrou com uma ação na Justiça contra o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

A vítima foi enganada por criminosos que se passaram pela advogada dela e aplicaram o golpe. Para cometer o crime, os suspeitos usaram técnicas como fotografias, linguagem jurídica e dados processuais reais para sustentar a falsa identidade.

Na ocasião, a idosa foi induzida a fazer transferências bancárias que somaram um prejuízo de R$ 82 mil. Durante a apuração, a polícia identificou as linhas telefônicas, e-mails e contas bancárias usadas pelos suspeitos no crime.

Com isso, a polícia cumpriu os mandados. Foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos que vão passar por perícia. Durante a operação, os suspeitos confessaram os crimes.

*Com informações do g1