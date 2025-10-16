Lançamento CINEMA :- Telefone Preto toca outra vez

Sequência do suspense dirigido por Scott Derrickson, em 2022, chega ao Novo Cine Votuporanga hoje (16), trazendo novamente Ethan Hawke e doses de terror psicológico

@caroline_leidiane

O público votuporanguense poderá conferir, a partir de hoje (16), a estreia de “O Telefone Preto 2” no Novo Cine Votuporanga. A continuação do sucesso de 2022, dirigida novamente por Scott Derrickson, promete mergulhar mais fundo no universo de terror e tensão que marcou o primeiro filme, trazendo de volta Ethan Hawke no papel do aterrorizante “Pegador”.

Quatro anos após escapar do cativeiro, Finney (Mason Thames) tenta levar uma vida normal, mas ainda carrega os traumas do passado. Sua irmã Gwen (Madeleine McGraw) começa a ter sonhos perturbadores e visões em que recebe ligações por meio de um misterioso telefone preto. As imagens mostram três adolescentes sendo perseguidos em um acampamento chamado Alpine Lake, o que a leva a acreditar que o mal vivido por eles ainda não terminou.

Convencido pela irmã, Finney embarca em uma jornada que o faz revisitar os medos de sua infância e descobrir que o “Pegador”, mesmo morto, continua exercendo uma presença sombria e inexplicável.

Com roteiro assinado por Scott Derrickson e C. Robert Cargill, inspirado nos personagens criados por Joe Hill, o longa reúne Demián Bichir, Jeremy Davies e novos nomes que ampliam o universo da franquia.

Destacando sua habilidade em equilibrar o terror sobrenatural com o psicológico, a trama se desenrola em ritmo tenso, explorando o peso do trauma e a ideia de que certos monstros não desaparecem com o tempo, apenas mudam de forma.

Com atmosfera sombria, atuações intensas e uma dose generosa de suspense, “O Telefone Preto 2” é uma boa pedida para quem aprecia histórias que misturam medo e emoção.

Ficha Técnica

Título original: Black Phone 2

Duração: 1h54min

Gênero: Suspense, Terror

Direção: Scott Derrickson

Roteiro: Scott Derrickson, C. Robert Cargill

Elenco: Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke

Disponível no Novo Cine Votuporanga a partir de hoje (16) até 22 de outubro, em sessão única às 20h40.

Classificação indicativa não recomendado para menores de 18 anos.