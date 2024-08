Polícia Rodoviária apreende mais de 140 kg de cocaína dentro de engate de caminhão em rodovia de Penápolis 

Caso ocorreu no quilômetro 484 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na manhã do último sábado. Motorista foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Araçatuba.

A Polícia Rodoviária, em uma ação conjunta com a Polícia Federal, apreendeu mais de 140 quilos de cocaína durante uma operação na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis/SP, na manhã do último sábado (24.ago). O motorista foi preso.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP), o caso ocorreu no quilômetro 484 da via. As drogas foram localizadas no engate do caminhão e estavam divididas em tijolos.

O motorista foi abordado após uma suspeita dos agentes e apresentou versões confusas sobre o destino da carga, conforme a SSP. Ao todo, foram encontrados 134 tijolos da droga, além de R$ 1,3 mil e um celular.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Araçatuba/SP, onde está à disposição da Justiça.

*Com informações do g1

