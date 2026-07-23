Homem de 36 anos morre em colisão na BR-153 em José Bonifácio 

Motorista invadiu a pista contrária na altura do quilômetro 103 e bateu de frente contra uma Scania; condutor do caminhão saiu ileso.

Um homem de 36 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (23.jul), em um grave acidente de trânsito na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em José Bonifácio/SP. A colisão frontal entre um automóvel de passeio e um caminhão ocorreu por volta de 1h30, na altura do quilômetro 103.

De acordo com as informações apuradas, a vítima dirigia um VW/Fox, de cor branca, com placas de São José do Rio Preto/SP, quando invadiu a faixa da contramão de direção, sem motivo evidente. O veículo acabou colidindo de frente com um caminhão Scania, de cor amarela, acoplado a um semi-reboque baú, ambos com registro da cidade de Dois Irmãos/RS.

Com o impacto, o ocupante do Fox, que era morador de São José do Rio Preto, sofreu ferimentos graves e veio a óbito no próprio local da ocorrência. O motorista da carreta não sofreu ferimentos e saiu completamente ileso do acidente.

Devido à força do choque, ambos os veículos foram projetados para fora da pista de rolamento e pararam na área lindeira ao acostamento. Por essa razão, a circulação no trecho não precisou ser interditada e o trânsito fluiu sem obstruções ao longo de todo o atendimento.

A ocorrência mobilizou uma grande estrutura de socorro e segurança. O Corpo de Bombeiros de José Bonifácio atuou nos trabalhos de remoção do corpo das ferragens, com o apoio de equipes do Resgate e da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel da Concessionária Triunfo Transbrasiliana.

A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pelo registro do acidente e pela gestão do tráfego na via, enquanto a Polícia Científica realizou a perícia técnica no local para apurar as circunstâncias e as causas que levaram o automóvel a invadir a pista contrária.