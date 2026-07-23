Neymar participa de treino tático e se aproxima de retorno 

Após folga na última quarta-feira, meia-atacante trabalhou normalmente com o elenco do Santos.

Após receber folga na última quarta-feira, o meia-atacante Neymar participou normalmente do treino do Santos desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O jogador deve ser relacionado pelo técnico Cuca para a partida contra a Chapecoense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam neste sábado, às 18h30, na Vila Belmiro.

O elenco do Santos trabalhou pela manhã, no CT Rei Pelé. Os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais contra a Universidad Central, pela Copa Sul-Americana, realizaram somente um treino físico.

A atividade regenerativa deveria ter sido feita na quarta-feira. Porém, houve atraso na saída da Venezuela, o que colaborou para o clube optar pelo descanso aos atletas.

Já os demais atletas do elenco participaram de um treino técnico e tático. Os jogadores que foram preservados da viagem para a Venezuela trabalharam normalmente e não preocupam para a partida contra a Chapecoense.

Com isso, o técnico Cuca ganha os reforços do lateral direito Igor Vinícius, dos volantes Willian Arão e João Schmidt e do atacante Gabigol, além do meia-atacante Neymar.

Um provável Santos é formado por: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt, Willian Arão (Christian Oliva) e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Gabigol (Neymar) e Barreal.

O Santos encerra a preparação para a partida contra a Chapecoense nesta sexta-feira, quando Cuca deve definir a equipe que irá a campo.

*Com informações do ge