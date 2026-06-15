Polícia Militar prende trio e apreende quase 68 kg de drogas em Votuporanga 

Ação resultou na apreensão de aproximadamente 27,3 kg de cocaína, 18,8 kg de crack, 15,5 kg de maconha e 6,3 kg de dry.

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de quase 68 kg de entorpecentes na zona norte de Votuporanga/SP, na última sexta-feira (12.jun).

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando identificaram uma movimentação suspeita e, após abordagem e diligências, localizaram uma verdadeira estrutura destinada ao armazenamento, preparo e distribuição de entorpecentes no bairro Pozzobon.

A ação resultou na apreensão de aproximadamente 27,3 kg de cocaína, 18,8 kg de crack, 15,5 kg de maconha e 6,3 kg de dry, além de prensa hidráulica, balanças de precisão, aparelhos celulares, anotações do tráfico, materiais para fracionamento, um colete balístico e substâncias utilizadas na adulteração de drogas.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, três indivíduos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.