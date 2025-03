Polícia Militar prende suspeito de assaltar farmácia em Votuporanga 

O dinheiro levado pelos criminosos foi recuperado. O comparsa segue foragido.

A Polícia Militar, por meio da Atividade Delegada, prendeu na noite desta terça-feira (18.mar), um criminoso envolvido no assalto a uma farmácia localizada na Rua Itacolomi, esquina com a Ivaí, em frente à Praça São Bento, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, o crime ocorreu por volta das 21h40, quando dois indivíduos armados com uma faca invadiram o estabelecimento, renderam funcionários e levaram o dinheiro do caixa, fugindo em um Ford/Escort.

De posse das informações dos criminosos, policiais militares localizaram o veículo estacionado em frente a uma residência na Avenida Paschoalino Pedrazoli. Em seguida, notaram a presença de dois indivíduos com as mesmas características dos assaltantes. Contudo, ao perceber a presença da viatura, um deles correu para dentro da casa e conseguiu fugir pulando muros. O outro, identificado como F.A.C., foi contido. Durante a revista, os PMs encontraram R$ 217,00 que haviam sido subtraídos do estabelecimento comercial.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o indivíduo foi ouvido, reconhecido pela vítima e encaminhado a carceragem, permanecendo à disposição da Justiça.

Os policiais militares descobriram também que o criminoso já possui antecedentes por roubo e estava cumprindo medidas restritivas em regime aberto. O veículo utilizado no crime foi apreendido.

O segundo ladrão permanece foragido até o fechamento desta reportagem.