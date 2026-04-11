Polícia Ambiental recupera embarcação furtada e prende dois suspeitos em Riolândia 

O flagrante pela Rodovia Waldemar Lopes Ferraz (SP-479) elucidou o furto ocorrido na Prainha Municipal de São Francisco de Sales/MG. A vítima, um pescador profissional mineiro, ainda não havia percebido o crime.

Uma resposta imediata da Polícia Militar Ambiental resultou na recuperação de uma embarcação furtada e na prisão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento em crimes contra o patrimônio na região do Rio Grande.

De acordo com o apurado, durante patrulhamento ambiental rural pelo município de Riolândia/SP, a equipe se deparou com uma situação suspeita pela Rodovia Waldemar Lopes Ferraz (SP-479), quando notaram uma caminhonete trafegando na contramão, rebocando uma embarcação de alumínio.

Além da irregularidade, o veículo apresentava características semelhantes às de denúncias recentes envolvendo furtos de embarcações na região, abrangendo municípios paulistas e mineiros às margens do Rio Grande.

Diante da suspeita, os policiais ambientaram optaram pelo acompanhamento e, na altura do km 585, efetuaram a abordagem. No veículo estavam dois ocupantes, que não resistiram à ação policial. Durante a vistoria, os suspeitos apresentaram versões contraditórias sobre a origem da embarcação, levantando ainda mais suspeitas.

A confirmação veio após buscas detalhadas na embarcação, onde foram encontradas plaquetas de identificação pertencentes a um pescador profissional do Estado de Minas Gerais. Em contato com a vítima, o pescador informou que sua embarcação havia sido deixada na Prainha Municipal de São Francisco de Sales no dia anterior e que até então desconhecia o furto.

Diante dos fatos, os dois indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos a Central de Flagrante de Votuporanga/SP, onde foram ouvidos, autuados pelo crime de furto e colocados à disposição da Justiça.

Ainda segundo informações, os suspeitos possuem antecedentes criminais, inclusive por crimes contra o patrimônio.

A vítima agradeceu o empenho da Polícia Militar Ambiental e informou que comparecerá à unidade policial para as providências legais.