Cidades da região promovem show com ação solidária em prol do HB

Nesta sexta-feira, dia 21 de março, a cidade de Nova Granada será palco de ação solidária em prol do Hospital de Base. A dupla sertaneja Fernando e Sorocaba promove show a partir das 20h no recinto Clube dos 40, na 32ª Festa do Peão de Nova Granada. O público poderá contribuir de forma voluntária com dois litros de leite na portaria do evento, que serão destinados ao Hospital da Criança e Maternidade (HCM).

Com objetivo de ajudar milhares de pessoas a terem acesso à saúde de qualidade, gratuita e universal, dia 16 de julho acontece a 5ª Feijoada Solidária em Prol do Hospital de Base no Buffet Daniela Raduan, em Rio Preto. E no dia 13 de agosto, acontece a 3ª edição do Chá Solidário em benefício da UTI Neonatal do HCM, organizado pelas Alianças Estratégicas.

Referência para o atendimento de mais de 1,7 milhão de habitantes dos 102 municípios pertencentes ao Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15), o HB atrai pessoas de todas as regiões do Brasil e da América Latina, se destacando pela alta tecnologia que oferece aos pacientes, dos quais, mais de 85% são do Sistema Único de Saúde (SUS).

Alianças Estratégicas

Para ajudar no custeio e manutenção dessa medicina de alta performance, driblar a crise econômica do país e a redução de recursos e investimentos no SUS, o Hospital de Base (HB) conta com o departamento de Captação de Recursos da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), o Alianças Estratégicas. O setor é responsável por firmar parcerias com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro para investir em atendimento médico a quem precisa, transformando cada centavo em saúde para os pacientes.

A Área das Alianças Estratégicas está à disposição para esclarecer dúvidas e orientar sobre as diversas formas de ser parceiro da Funfarme e contribuir para o complexo hospitalar oferecer atendimento e serviços cada vez melhores.

Os profissionais da Alianças Estratégicas estão à disposição pelo celular/whatsapp 17 98123.1781 e pelo e-mail relacoes.institucionais@funfarme.com.br.