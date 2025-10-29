Polícia Militar prende procurada pela Justiça em Votuporanga 

A mulher, com mandado de prisão em aberto por crime de furto, foi flagrada em um ponto de comércio e uso de drogas na zona norte.

Uma mulher que constava como procurada pela Justiça foi presa pela Polícia Militar, na noite desta terça-feira (28.out), na zona norte de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 18h30, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento pela Rua Renato Fonseca, quando próximo de um local conhecido por ser usado como ponto de tráfico e consumo de drogas, avistaram e optaram por abordar um grupo de pessoas.

Entretanto, no decorrer da ação, os PMs perceberam que uma mulher tentou se esconder e sair em direção ao fundo de um barraco, sendo ela rapidamente acompanhada e abordada.

Em seguida, durante pesquisa via Copom (Central de Operações da Polícia Militar), os policiais militares constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde a mulher foi ouvida e colocada à disposição da Justiça.

