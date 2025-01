Corpo de jovem desaparecido é encontrado em área de mata em Cardoso 

Alessandro Pessuti Júnior, de 25 anos, estava desaparecido desde o dia 5 de janeiro. Morte está sendo investigada como suspeita.

Um corpo foi encontrado em estado de decomposição em uma área de mata no final da tarde desta quarta-feira (22.jan), nas proximidades do bairro Jardim do Sol II, em Cardoso/SP.

De acordo com o apurado, um pecuarista trabalhava com gado e passou pelo local, quando se deparou com o corpo. Assustado, ele acionou a Polícia Militar.

Após o trabalho pericial, o corpo foi removido para Instituto Médico Legal (IML), onde a família foi chamada para realizar o reconhecimento, confirmando que se tratava de Alessandro Pessuti Júnior, de 25 anos, que estava desaparecido desde o dia 5 de janeiro.

O caso foi registrado como morte suspeita e segue em investigação pela Delegacia de Polícia de Cardoso.

O corpo de Alessandro Pessuti Júnior, que era solteiro e atuava como garçom, foi sepultado às 8h, nesta quinta-feira (23), no Cemitério Municipal de Cardoso. Ele deixou um filho, além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

