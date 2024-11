Polícia Militar fecha ‘fábrica’ do tráfico de drogas em Valentim Gentil 

Uma pistola 9mm, uma espingarda de pressão, munições variadas, grande quantidade de cocaína e maconha, além de prensas e apetrechos usados para o refino de entorpecentes foram apreendidos. Um casal foi preso.

Um casal foi preso com drogas e armas no início da noite da última quinta-feira (14.nov), em Valentim Gentil/SP. Cerca de 30 quilos de entorpecentes foram apreendidos.

De acordo com os registros policiais, durante patrulhamento pelo centro de Votuporanga/SP, uma equipe da Polícia Militar avistou um Jeep/Renegade sobre o qual recaiam informações de que um casal estaria envolvido com a prática do tráfico de drogas e usava o veículo para o ilícito.

Em seguida, o veículo começou a ser acompanhado e após várias tentativas de abordagem, foi interceptado a com o apoio de outra viatura, já pela Avenida Onofre de Paula. A condutora ao ser parada demonstrou nervosismo, tentando fazer uso do aplicativo de mensagens do celular.

Questionada sobre se havia algo ilícito no veículo, ela dava informações contraditórias e ao ser realizada revista veicular foi localizado uma lata na cor preta contendo quatro porções de cocaína. A condutora afirmou que pertencia a seu marido e acabou confessando que em sua residência havia mais drogas.

A Polícia Militar foi até o imóvel em uma propriedade rural em Valentim Gentil/SP, onde o marido foi abordado, sendo que na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Ao ser indagado sobre os entorpecentes admitiu que recebia droga de traficantes locais para refino e prensa das substâncias.

Pelo local, os PMs localizaram em um cômodo cerca de 22 tijolos prensados de cocaína, alguns sacos com cocaína, três tijolos de maconha e mais alguns meios tijolos, algumas embalagens a vácuo com uma derivação da maconha conhecida como “skank”, duas prensas, apetrechos usados para o refino e embalo da droga e uma caderneta com anotações alusivas ao tráfico.

Ainda pelo imóvel, no guarda-roupa do casal, os policiais militares encontraram uma pistola 9mm, com duas munições intactas e numeração suprimida, 22 munições de calibre 38, uma espingarda de pressão e certa quantia em dinheiro. Em seguida, durante pesquisa, os PMs constataram a existência de um mandado de prisão por envolvimento com o tráfico de drogas pela Comarca de Ponta Porã/MS.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o casal foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

