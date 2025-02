Foragido condenado por estuprar adolescente e ameaçar colocar fogo na casa dela é preso

Homem de 44 anos foi capturado em São José do Rio Preto/SP, a cerca de 300 quilômetros de Presidente Venceslau, local do crime cometido em 2022. Condenação foi em julho de 2024.

Um homem de 44 anos que estava foragido após ser condenado a 12 anos de prisão por estuprar uma adolescente de 14 anos e ameaçar atear fogo na casa dela foi preso nesta sexta-feira (14.fev) em São José do Rio Preto/SP, a cerca de 300 quilômetros do local do crime, Presidente Venceslau/SP.

Segundo a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), o homem foi localizado enquanto trabalhava em um edifício na zona sul de Rio Preto. Os crimes ocorreram em 2022 e a condenação foi emitida em julho de 2024.

Após as investigações, a polícia apontou que o homem obrigou a jovem a ter relações sexuais com ele, sob ameaça, durante meses. Quando a vítima tentou se afastar, o criminoso passou a fazer ameaças de morte contra ela e a família, dizendo que colocaria fogo na residência dela caso fosse denunciado.