Alunos do Colégio Unifev vivenciam experiência cultural em São Paulo

No último dia 31 de outubro, os alunos dos oitavos anos do Colégio Unifev participaram de uma excursão cultural à cidade de São Paulo, com visitas ao Aquário de São Paulo e ao Museu da Língua Portuguesa. Acompanhados pelos professores Bruno Benhocci Santana e Karina de Oliveira, pela coordenadora pedagógica Maria da Cruz Martins Viola e pela psicóloga Melina Rodrigues dos Santos Hercos, os estudantes puderam vivenciar experiências enriquecedoras que ampliaram seus conhecimentos e proporcionaram momentos de aprendizado e diversão.

A visita ao Aquário de São Paulo foi uma imersão no universo marinho. Os alunos tiveram a oportunidade de observar diversas espécies de animais, conhecer diferentes ecossistemas aquáticos, como recifes de coral, águas profundas e ambientes de água doce, e entender a interdependência entre os seres vivos. Além disso, o passeio despertou a consciência sobre a importância da conservação ambiental e da proteção de espécies ameaçadas, como o urso polar e o pinguim-de-Magalhães.

“O Aquário foi uma experiência incrível para nosso aprendizado em biologia marinha. Foi muito interessante sair do conteúdo teórico e ver na prática, com a explicação de especialistas, a vida aquática em diferentes ambientes. Os mamíferos aquáticos, como a lontra e as focas, me impressionaram muito, tanto pelo comportamento quanto pelo tamanho, como o urso polar e o peixe-boi”, relatou Laura Rissi Martins da Silva, aluna do 8° A.

Já no Museu da Língua Portuguesa, os estudantes mergulharam no universo da nossa língua, explorando suas origens e influências, além de reconhecer a diversidade linguística que compõe o português falado no Brasil. Durante a visita, tiveram acesso a uma exposição itinerante sobre as línguas africanas e participaram de atividades interativas com textos literários que marcaram a história da língua portuguesa.

“A visita ao museu foi inesquecível. Pudemos aprimorar nossos conhecimentos sobre a língua portuguesa de forma interativa, com vídeos, áudios e exposições. Ver de perto o que aprendemos em sala de aula foi uma experiência única”, comentou Ana Luísa Silva do Nascimento, do 8° C.

De acordo com a coordenadora pedagógica Maria da Cruz, a excursão foi uma jornada educativa completa, proporcionando aos alunos a chance de explorar conceitos de ciência e história de maneira dinâmica. “Foi uma experiência de aprendizado integrada e divertida. No Aquário, os alunos puderam explorar questões científicas e, no Museu da Língua Portuguesa, aprofundaram seus conhecimentos sobre a língua que falamos. Além disso, interagiram com os colegas em momentos únicos, fortalecendo os laços de convivência”, destacou.

Heloisa Mello Santos Pires, aluna do 8° B, também compartilhou sua experiência: “A viagem foi muito importante para o nosso aprendizado. O que mais gostei foi a visita ao Museu, especialmente quando vimos o curta-metragem que revelava várias palavras e textos ao abrir uma porta. Aprendi muito com o Aquário também, os peixes eram lindos! No geral, adorei a viagem, consegui me divertir e aprender bastante.”

“Com atividades enriquecedoras e interativas, a excursão proporcionou aos alunos do Colégio Unifev uma experiência memorável, conectando conhecimento acadêmico com momentos de lazer e convivência”, finalizou a diretora da escola Profa. Ma. Adriana Naime Pontes.