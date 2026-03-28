CAV enfrenta o XV de Piracicaba na Arena Plínio Marin em busca da classificação 

Líder geral do Paulistão A2, o Votuporanguense entra em campo neste sábado (28), às 18h; vitórias em casa podem encaminhar vaga inédita na semifinal e deixar à Pantera Alvinegra mais perto da elite do futebol paulista.
O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo neste sábado (28.mar), às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, onde recebe o XV de Piracicaba, em duelo válido pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026.
A Pantera Alvinegra vem de vitória contra o mesmo XV de Piracicaba, no Estádio Barão da Serra Negra, por 2 a 1, diante de 2.652 pagantes. Contudo, para o duelo na Toca, o treinador Marcus Viola não terá o lateral-direito Vinicius Baracioli, expulso em Piracicaba após receber os únicos dois cartões amarelos aplicados pelo árbitro Douglas Marques das Flores. O zagueiro Matheusão estava em transição, contudo, o CAV ainda não confirmou se o defensor estará à disposição.
Líder do Grupo 2 do Paulistão, com 7 pontos conquistados, o Votuporanguense é seguido pelo Ituano com 4 e XV de Piracicaba e Água Santa, com 2 pontos cada. A Pantera Alvinegra também lidera a classificação geral do torneio, contudo, sob pressão de Juventus e São José, respectivamente, que medem forças no Grupo 3 e somam 6 pontos cada.
Arbitragem
Para o duelo entre CAV x XV de Piracicaba a Federação Paulista de Futebol (FPF) escalou o árbitro João Vitor Gobi (30 anos), que será auxiliado por Anderson José de Moraes Coelho e Rafael Tadeu Alves de Souza. Já Thiago Lourenço de Mattos será o 4º árbitro, enquanto José Cláudio Rocha Filho e Fabrício Porfírio de Moura atuarão no VAR.
Ingressos à venda para CAV x XV de Piracicaba
Os ingressos para CAV x XV de Piracicaba custam R$ 30,00 (Setor 1 – Área Coberta) e R$ 20,00 (Setor 2 – Geral e Setor Visitante) já estão disponíveis nos pontos de vendas e pela internet, por meio do Guichê Web. Confira abaixo os pontos de venda:
- Scapin Celular
- Polizeli Parafusos
- Victors Celulares (Pacaembu e Padre Izidoro Cordeiro Paranhos)
- Clínica do Pescador
- Arena Plínio Marin
O duelo terá transmissão pelo Youtube Metrópoles Esportes.
Pantera Alvinegra joga na Toca e apoio da torcida pode ser vital
A Pantera Alvinegra terá dois compromissos seguidos na Toca, contra o XV de Piracicaba, e depois terá um longa janela de 10 dias para preparação até receber o Água Santa, na quarta-feira (8.abr), às 19h30.
Já fazendo história na segunda fase do torneio, o CAV sabe que se vencer os duelos dentro da Arena Plínio Marin estará na semifinal, e neste momento o reforço da torcida alvinegra pode ser vital para empurrar o time na busca pela classificação inédita.
Vale ressaltar que o Votuporanguense ainda fecha a segunda fase fora de casa, contra o Ituano, no dia 15 de abril, às 19h, no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior (Dr. Novelli Júnior), em Itu/SP.
Nesta etapa da competição, os oito times que se classificaram na 1ª fase do torneio se dividem em dois grupos – cada um com quatro equipes. Os times se enfrentam em turno e returno dentro da própria chave, e os dois melhores de cada lado avançam para as semifinais, disputadas da seguinte maneira:
- 1º do grupo 2 x 2º do grupo 3
- 1º do grupo 3 x 2º do grupo 2
Quem tiver a melhor campanha na somatória das fases poderá decidir o confronto em casa e terá a vantagem do empate no placar agregado. Apenas os finalistas sobem para o Paulistão 2027.