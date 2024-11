DIG de Votuporanga captura procurado por homicídio em PE 

M.V.A.S., de 19 anos, que foi preso no bairro Pozzobon, é acusado de participação ao emprestar moto ao autor do crime em Vertentes, no Estado de Pernambuco.

No final da tarde desta segunda-feira (18.nov), a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP prendeu um homem de 19 anos, identificado como M.V.A.S., procurado por homicídio no município de Vertentes, no Estado de Pernambuco. A captura ocorreu no bairro Pozzobon, após trabalho de inteligência desenvolvido pelos policiais civis.

O crime, ocorrido em setembro deste ano, envolveu o assassinato de um homem a tiros e facadas. Segundo a investigação da Polícia Civil de Pernambuco, o jovem foi apontado como cúmplice por ter emprestado sua motocicleta para os autores do homicídio. Diante disso, foi emitido um mandado de prisão preventiva contra ele.

Após o crime, o suspeito fugiu de Pernambuco e, conforme apuração das autoridades pernambucanas, estaria escondido em Votuporanga. A DIG localizou a residência onde o jovem se ocultava e, após monitoramento, conseguiu efetuar a prisão.

O detido foi encaminhado à sede da DIG para os procedimentos legais e, posteriormente, será transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Paulo de Faria/SP, onde ficará à disposição da Justiça.

