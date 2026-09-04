Polícia Militar captura procurado pela Justiça em Votuporanga 

Homem foi abordado durante patrulhamento no bairro Chácara das Paineiras e tinha mandado de prisão em aberto para cumprimento de pena em regime semiaberto.

Um homem procurado pela Justiça foi capturado pela Polícia Militar nesta quarta-feira (2.set), durante uma ação de patrulhamento preventivo no bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações da corporação, a equipe realizava patrulhamento de rotina voltado à prevenção de furtos, roubos e outros delitos na área urbana quando identificou um indivíduo que já possuía pendências judiciais conhecidas pelos policiais.

Diante da suspeita, os militares realizaram a abordagem e a revista pessoal. Durante a busca, nenhum material ilícito foi localizado com o suspeito. Na sequência, os policiais consultaram os dados do abordado junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), onde foi confirmada a existência de um mandado de prisão em aberto decorrente de condenação judicial para cumprimento de pena em regime semiaberto.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.