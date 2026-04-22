Idosa morre após batida entre moto e carro em Votuporanga 

A vítima, identificada como Edna Maria de Lima Camargo, de 72 anos, pilotava a motocicleta quando bateu contra um carro no cruzamento das ruas São Paulo e Rio de Janeiro, na área central.

Uma idosa de 72 anos morreu na tarde desta terça-feira (21.abr) após um acidente de trânsito na área central de Votuporanga/SP.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 12h30, ela pilotava uma motocicleta quando bateu contra um carro no cruzamento das ruas São Paulo e Rio de Janeiro.

De acordo com o apurado, a vítima, identificada como Edna Maria de Lima Camargo, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada à Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro não ficou ferido.

Edna atuava na Paróquia São Bento e na Capela São José, além de exercer a função de catequista. Em nota de pesar, amigos e membros da comunidade destacaram sua atuação marcada por acolhimento, simplicidade e dedicação à fé.

“Mulher de fé viva e coração generoso, Edna dedicou grande parte de sua vida à missão evangelizadora, servindo com amor na Paróquia São Bento e na Capela São José. Sua presença marcante nos grupos de oração e nas diversas atividades da comunidade católica sempre foi sinal de acolhimento, simplicidade e entrega a Deus”, diz trecho do comunicado da Paróquia São Bento em Votuporanga.

Edna Maria de Lima Camargo era tradicional moradora do bairro Jardim Alvorada, em Votuporanga. Ela deixou os filhos: Marcello José de Lima Camargo, Viviane Perpétua de Lima Camargo Serafim e Flávia Camargo (in memoriam); o genro Hiter; os netos: Ana Beatriz e Miguel; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.

Edna Maria foi velada nesta quarta-feira (22), no Velório Municipal “Aldo Zara”; e o sepultamento ocorreu às 16h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

As causas do acidente serão investigadas. O local possui sinalização semafórica e pintura de solo.