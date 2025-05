Papa Leão XIV eleva Diocese de Rio Preto a Arquidiocese: primeira criada no mundo desde o conclave

Arcebispo Dom Antônio Emílio Vilar receberá o pálio das mãos do papa Leão XIV em missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no dia 29 de julho. Agora, a Arquidiocese Metropolitana de Rio Preto coordena também as dioceses de Barretos, Catanduva, Jales e Votuporanga.

O papa Leão XIV elevou a Diocese de São José do Rio Preto/SP a Arquidiocese. A informação foi publicada na manhã desta quinta-feira (22.mai) no site da imprensa do Vaticano.