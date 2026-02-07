Polícia Civil prende suspeito de roubar carregamento de medicamentos em Rio Preto 

Além de procurado pela Justiça, o homem também foi flagrado com drogas e um simulacro de arma de fogo.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP realizou uma operação, na manhã desta quinta-feira (5.fev), para desarticular parte de um grupo responsável pelo roubo de uma carga de medicamentos. A ação, conduzida por equipes de três distritos policiais da cidade, resultou na prisão de um homem e no cumprimento de mandados de busca e apreensão. O crime investigado ocorreu no final do ano passado, quando uma van de entregas foi interceptada por criminosos armados no bairro Cidade Jardim enquanto chegava a uma farmácia.

Durante as buscas realizadas no imóvel do suspeito, os policiais localizaram produtos que teriam origem ilícita, além de porções de drogas e uma prensa, equipamento geralmente utilizado para preparar entorpecentes para a venda. Também foi encontrado um simulacro de arma de fogo, que é uma réplica usada para intimidar vítimas. Segundo a investigação, o preso é apontado como um dos dois homens que renderam o motorista da van durante o assalto ocorrido meses atrás.

Embora um dos envolvidos já esteja sob custódia, a Polícia Civil informou que o segundo participante do roubo, apesar de já ter sido identificado, ainda não foi localizado e é considerado foragido. As diligências continuam com o objetivo de capturar o comparsa e entender se há mais pessoas envolvidas na receptação ou distribuição dos medicamentos roubados.

O material apreendido passará por perícia para auxiliar no fechamento do inquérito policial e na responsabilização dos autores perante a Justiça.