Motorista com CNH cassada e sinais de embriaguez é presa após se envolver em acidente 

O casal que estava na motocicleta ficou ferido. Caso foi registrado no bairro Stella Maris, em Andradina/SP.

Uma mulher, com sintomas de embriaguez, foi presa depois de se envolver em acidente de trânsito, na noite da última segunda-feira (22.jul), no bairro Stella Maris, em Andradina/SP. O carro em que ela estava bateu em uma motocicleta.

De acordo com informações da Polícia Militar, na motocicleta estava um casal que teve ferimentos e foi levado pela Unidade de Resgate até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A motorista do carro apresentava todos os sinais clássicos de embriaguez, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Durante a fiscalização da documentação pessoal e dos veículos, os policiais constataram que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor da motocicleta e licenciamento estavam em ordem, enquanto a CNH da motorista do carro estava cassada e o licenciamento do veículo vencido.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde o médico legista atestou o estado de embriaguez da motorista, que foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante, sendo arbitrada fiança, que não foi paga, sendo ela recolhida a uma cela, permanecendo à disposição da Justiça.