Dupla suspeita de homicídio em Rio Preto é presa durante fuga em Minas Gerais 

Homens foram abordados em Iturama após cerco policial; pistola calibre .380, munições, faca, dinheiro e uma porção de droga foram apreendidos.

Dois homens suspeitos de envolvimento no homicídio de uma mulher no bairro Boa Vista, em São José do Rio Preto/SP, foram presos no início da tarde desta quarta-feira (30.set), em Iturama/MG.

Segundo as informações da ocorrência, após o crime os suspeitos teriam deixado o Estado de São Paulo e seguido para uma propriedade rural nas proximidades de União de Minas. Posteriormente, voltaram à rodovia em uma Fiat/Toro.

Com informações sobre o deslocamento, a Polícia Militar Rodoviária montou um cerco e abordou o veículo no pátio do Posto Carlitos, em Iturama.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 municiada, outras munições, uma faca, uma porção de substância semelhante a crack e R$ 2,5 mil em dinheiro.

Segundo relatos colhidos pelas equipes, um dos homens teria admitido participação na morte da mulher, enquanto o outro teria declarado participação na organização da ação. Essas informações deverão integrar a investigação sobre o homicídio.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Tático Móvel e da 3ª Companhia de Iturama.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Iturama e permaneceram à disposição da Justiça.