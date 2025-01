Polícia apura se passageiro que morreu ao cair de escada de avião teve parada cardiorrespiratória antes ou depois do acidente 

Marco Antonio D’amico, de 67 anos, morreu domingo (19) no aeroporto de São José do Rio Preto/SP. Bombeiro que atuou nos primeiros socorros relatou vestígios de sangue próximo ao passageiro no chão.

A Polícia Civil investiga se uma parada cardiorrespiratória tem relação com a queda de um passageiro da escada de desembarque de um avião no último domingo (19.jan), em São José do Rio Preto/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, os bombeiros encontraram o auditor fiscal da Delegacia Regional Tributária de São José do Rio Preto, Marco Antonio D’amico, em parada cardiorrespiratória após cair da escada de desembarque. Conforme uma testemunha, ele também bateu a cabeça contra o solo. Acionado, o bombeiro do aeródromo realizou os procedimentos de reanimação, mas o passageiro morreu no local.

Ao g1, um dos bombeiros responsáveis pelos primeiros socorros, Gustavo Amaral, relatou ter visto vestígios de sangue próximo ao passageiro no chão. Segundo ele, médicos que estavam a bordo ajudaram no atendimento.

“Não tem como saber exatamente o motivo do sangramento, somente a perícia irá dizer, assim como o que levou ele a cair da escada, se foi um infarto, AVC, desmaio, tropeço ou algum outro quadro clínico que evoluiu para o trauma”, comentou Gustavo.

Conforme apurado pela reportagem, o Airbus A320 operava o voo 3082 da Latam Airlines Brasil, decolou do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 17h35, e pousou em Rio Preto às 18h25.

O corpo de Marco Antonio foi velado na segunda-feira (20), na Capelas Prever, em Rio Preto. A Polícia Civil agora aguarda o laudo necroscópico e o laudo do local da queda para comprovar a causa da morte. A ocorrência foi registrada como morte suspeita.

”Marco Antonio foi um exemplo de compromisso com o serviço público e com a categoria dos auditores fiscais, atuando com dedicação incansável para fortalecer a união e defender os interesses de todos nós”, expressou em nota de pesar à Sinafresp (Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo).

O que diz a concessionária que administra o aeroporto

Em nota, a concessionária Aeroportos Paulistas (ASP), que administra o terminal, informou que realizou o atendimento e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado no mesmo momento.

Contudo, disse que, apesar dos esforços de reanimação, o passageiro já estava sem sinais vitais. A ASP lamentou o ocorrido e expressou condolências aos familiares e amigos da vítima.

O que diz a Latam

À reportagem, a Latam informou que solicitou assistência imediata dos bombeiros do aeródromo e do SAMU na localidade. Como consequência do ocorrido, o voo LA3087 (São José do Rio Preto – São Paulo/Congonhas), programado para as 19h05, decolou às 21h36.

A companhia também disse que foi oferecida a assistência necessária aos passageiros afetados e reiterou o seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os seus clientes.

