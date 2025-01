Falece João Paulo de Lima Pedroso, conceituado médico votuporanguense 

Faleceu nesta terça-feira (21.jan), o conceituado médico votuporanguense, cirurgião torácico e professor dedicado, Dr. João Paulo de Lima Pedroso, aos 59 anos. Vítima de infarto fulminante.

Dr. João Paulo – filho de um dos primeiros médicos da cidade, o saudoso Dr. Rui Pedroso – era uma figura muito conhecida, respeitada e querida na cidade. Formado em Medicina pela Universidade Gama Filho em 1992, especializou-se em Cirurgia Torácica no Hospital do Servidor Público de São Paulo. Ao longo de sua carreira, destacou-se como professor na Unifev, contribuindo para a formação de novos profissionais da saúde.

Em sua trajetória, Dr. João Paulo ocupou o cargo de diretor clínico da Santa Casa de Votuporanga em três mandatos (2002-2004, 2015-2017, 2017-2018), onde deixou um legado profundo na formação de médicos e na gestão da saúde da cidade que tanto amava.

O cirurgião também deixou sua marca como pioneiro em sua área, participando ativamente do primeiro transplante de pulmão realizado no Brasil. Com um coração sempre voltado para cuidar do próximo, esteve na linha de frente em momentos desafiadores, como durante a pandemia de COVID-19, dedicando-se à reabilitação de pacientes graves e levando esperança a muitas vidas.

Além de sua carreira brilhante, Dr. João Paulo era conhecido pelo seu sorriso contagiante e seu talento para espalhar alegria, sempre cercado pela família e amigos. Ele foi um pai dedicado do engenheiro da computação João Gabriel Rangel Pedroso e um companheiro amoroso para a Dra. Márcia Rangel Pedroso, sua esposa.

Dr. João Paulo ainda deixou os irmãos: Maria Ignez de Lima Pedroso (Lelei), José Mauro de Lima Pedroso e Elenilda de Jesus Dias.

Diversas instituições lamentaram a partida de João Paulo, inclusive a Santa Casa de Votuporanga, que expressou profundo pesar: “Sua partida deixa uma enorme lacuna, mas seu legado de dedicação e generosidade viverá em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.”

O velório ocorre no Sagrado Coração, a partir das 7h, nesta quarta-feira (22), e o enterro é previsto para às 14h, no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.

