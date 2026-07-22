63ª EXPO Rio Preto entra na contagem regressiva para início da maior feira agropecuária do Noroeste Paulista

A 10 dias para o início da EXPO, evento conta com programação recheada para a família e grandes expectativas para a geração de negócios.

A 63ª EXPO Rio Preto entra em contagem regressiva para mais um grande evento. A 10 dias do início da maior feira do Noroeste Paulista, a programação da EXPO Rio Preto está repleta de atrações para o público. Realizada entre os dias 1º e 16 de agosto, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, a 63ª EXPO Rio Preto irá impulsionar a economia da região.

Sob o tema “A EXPO é nossa. O Agro é de todos”, o evento busca envolver pequenos e médios produtores, reunindo gado de corte e de leite, além de oferecer uma extensa programação para a família com atrações infantis, shows nacionais e gastronomia. Os portões do Recinto de Exposições estarão abertos aos visitantes com entrada e estacionamento gratuitos.

“Faltam apenas 10 dias para a EXPO Rio Preto 2026, e a nossa expectativa é a melhor possível. Estamos preparando uma edição histórica, que vai unir a força do agronegócio, inovação, tecnologia, geração de negócios e entretenimento para toda a família. A EXPO é motivo de orgulho para Rio Preto e para todo o Noroeste Paulista. Tenho certeza de que receberemos milhares de visitantes e viveremos mais uma grande demonstração da força da nossa cidade e do nosso campo”, comentou o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido.

“Chegar à 63ª edição mostra a força do nosso agronegócio em nossa região. A feira oferece ambiente propício para o produtor que vem em busca de negócios, mas também oferece um incrível espaço de convivência e lazer para a população’’, notou a secretária municipal de Agricultura, Carina Ayres.

A 63ª EXPO Rio Preto é realizada pela prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, com apresentação da Faesp/Senar e correalização da Gaetan Shows e Eventos.

Agronegócio é protagonista da feira

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a maior do Estado de São Paulo em número de animais, a 63ª EXPO Rio Preto manterá sua vocação para a geração de negócios e o fortalecimento da cadeia produtiva do agro, com atenção especial aos pequenos e médios produtores.

A expectativa é reunir milhares de animais no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, incluindo 11 raças de bovinos (Nelore Padrão, Nelore Mocho, Nelore Pelagem, Tabapuã, Gir Leiteiro, Girolando, Gir Dupla Aptidão, Simental, Sindi, Santa Gertrudis e Guzerá).

Ovinos das raças Suffolk, Dorper e Santa Inês e cavalos Mangalarga também fazem parte do plantel de animais confirmados.

A programação técnica inclui julgamentos, cinco leilões e exposição de tecnologias voltadas ao agronegócio, reunindo produtores, criadores e especialistas. Outro destaque será a realização de mais uma edição da InterTech Agro, iniciativa que promove palestras voltadas à capacitação técnica e difusão de boas práticas no campo.

As conferências acontecerão entre os dias 3 e 15 de agosto, debatendo temas fundamentais como a equideocultura, agroecologia, sustentabilidade, pecuária de corte e leite, heveicultura, apicultura, aquicultura, avicultura.

Também serão realizadas atividades voltadas à nova geração do campo, como o encontro Jovens do Agro Paulista, debates sobre sucessão Familiar e gestão de propriedades e ações de valorização da presença feminina no agronegócio.

Grandes shows integram a programação

A programação artística da 63ª EXPO Rio Preto contará com grandes nomes do sertanejo nacional e outras atrações sempre a partir das 21h, no palco principal (pista coberta). Todos os shows serão gratuitos, mas haverá entrada solidária com a doação (não obrigatória) de 1 kg de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social de

Solidariedade. Também haverá opção de áreas reservadas (camarotes) para os shows.

No dia de abertura da feira (1º de agosto, sábado), a dupla Clayton & Romário sobe ao palco principal para tocar grandes sucessos do estilo sofrência.

No dia 2 de agosto (domingo), o ícone sertanejo Sérgio Reis anima o público com sua música caipira raiz. A apresentação também será no espaço da pista coberta e a programação das atrações tem início às 12h, com almoço – adesões à parte – com cardápio elaborado pelo Chico Barrigudo.

Já no dia 8, sábado, o palco principal recebe duas atrações a partir das 21h: a dupla sertaneja Di Paullo & Paulino e o pagode tradicional do grupo Kamisa 10.

No domingo, dia 9, a comemoração do Dias dos Pais começa cedo com show da banda infantil Kombinados às 11h. Na sequência, é a vez da Orquestra de Viola encantar os presentes.

Para fechar a data com grande estilo, Lourenço & Lourival entram em cena com apresentação prevista para às 16h.

A comemoração do Dia dos Pais também conta com almoço com a queima do alho feito especialmente por comitivas.

A programação de shows do último final de semana da EXPO Rio Preto conta com os arranjos marcantes com violão e guitarra de Kleo Dibah e Rafael (dia 14, sexta) e Mato Grosso & Mathias que se apresentam no dia 15, sábado.

EXPO Kids: atrações variadas para as crianças

Uma das novidades desta edição é a EXPO Kids, uma área totalmente dedicada às crianças, mas que promete atrair também os adultos. Todas as atrações são gratuitas.

No espaço serão realizados shows infantis e diversas atividades, entre elas o inédito rodeio em carneiro – atração que acontecerá todos os finais de semana da EXPO (1º e 2, 8 e 9; e 15 e 16), sendo os dois últimos em fase classificatória, com distribuição de prêmios para os melhores cinco colocados. As informações e regras sobre o rodeio em carneiro serão

divulgadas em breve.

A EXPO Kids abrigará também a Fazendinha do Tio Claudinho com cerca de 40 animais de pequeno porte. O espaço também abrigará shows e apresentações diversas. A programação será complementada por brincadeiras, gincanas, oficinas de desenho, pintura facial, esculturas com balões e brinquedos infláveis gratuitos.

No primeiro fim de semana, em 1º e 2 de agosto (sábado e domingo), a EXPO Kids oferecerá shows dos Kombinados, Fazendinha: Uma Aventura Caipira, Lilo & Stitch, além de encontros com personagens icônicos do mundo infantil.

No segundo fim de semana, em 8 e 9 de agosto, a programação terá o espetáculo Ana Castela Cover e o Baile Real das Princesas, acompanhados pelas apresentações de personagens itinerantes. Já no último final de semana (15 e 16 de agosto), as crianças poderão acompanhar os shows Guerreiras do K-Pop e Toy Story.

Múltiplas opções para alimentação

Na área gastronômica, o público encontrará três restaurantes e duas praças de alimentação com food trucks, com diversas opções de alimentação. A novidade será o Restaurante Kids, no espaço EXPO Kids, com cardápio voltado ao público infantil.

O restaurante presente no Caboclão, na região central do Recinto de Exposições, terá o cardápio assinado pelo tradicional Chico Barrigudo. O espaço permanecerá aberto do almoço ao jantar e, de quinta a sábado, oferecerá happy hour com o premiado chope do Vila Dionísio e música ao vivo.

Vale reforçar que toda programação da 63ª EXPO Rio Preto é gratuita, assim como a entrada e estacionamento. Lembrando que, aos domingos, a população também pode contar com a Tarifa Zero no transporte público para visitar a feira.