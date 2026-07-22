Trabalhador morre após ser arremessado de caminhão desgovernado; motorista foge do local 

Gilvan Nunes de Oliveira chegou a ser socorrido no pronto-socorro da Santa Casa de Monte Aprazível/SP, mas não resistiu aos ferimentos. Acidente ocorreu nesta terça-feira (21) na região central de União Paulista/SP.

Um grave acidente com um caminhão carregado de madeira terminou com a morte de um trabalhador em União Paulista/SP, nesta terça-feira (21.jul).

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Rua São Pedro, na região central da cidade. A suspeita é de que o caminhão tenha apresentado falha no sistema de freios. Desgovernado, o veículo atingiu outros dois automóveis, entre eles uma caminhonete.

Em seguida, com a força da colisão, Gilvan Nunes de Oliveira, natural de Timbiras/MA, foi arremessado do caminhão. Ele chegou a ser socorrido e levado para o pronto-socorro da Santa Casa de Monte Aprazível/SP, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista deixou o local após o acidente, orientado pelo advogado, para evitar possíveis represálias. O pai do condutor permaneceu no local dos fatos para prestar esclarecimentos as autoridades.

O caminhão apresentava pendências administrativas e foi apreendido, sendo removido ao pátio credenciado pelo Detran-SP.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José do Rio Preto/SP e, após a liberação, a família pretende levá-lo para Timbiras, a cerca de 2.399 quilômetros de União Paulista, onde será realizado o velório e o sepultamento.

Em decorrência do alto custo do translado, segundo o portal Tanabi Notícias, familiares iniciaram uma campanha para arrecadar recursos. Quem puder contribuir pode realizar uma doação por meio da chave Pix (99) 98469-2909, em nome de Raimunda Costa da Luz, prima de Gilvan, pelo Nubank.