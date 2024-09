Polícia apreende mais de 300 quilos de maconha em condomínio de luxo de Rio Preto 

A apreensão ocorreu na tarde da última sexta-feira (13). Apenas uma pessoa foi autuada até a última atualização da reportagem.

A Polícia Civil prendeu na tarde da última sexta-feira (13.set), um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas próximo a um condomínio de São José do Rio Preto/SP.

O suspeito passava com o carro quando foi abordado pelos policiais para fiscalização de rotina. Após buscas mais detalhada, os policiais encontraram cerca de 300 quilos de drogas no porta-malas do veículo.

De acordo com a polícia, foram apreendidos vários tijolos de maconha e haxixe. O homem preso foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil de Rio Preto.

