Hospital Municipal recebe benção do Bispo Dom Antônio Emídio Vilar

No último sábado, 14 de setembro, o Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile (HM) recebeu a visita do bispo Dom Antônio Emídio Vilar. O HM, instituição pública de saúde que presta atendimento exclusivamente à população de São José do Rio Preto, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), é gerido pela Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), um dos maiores e mais importantes complexos hospitalares do Brasil.

Durante a visita, o bispo da diocese de Rio Preto conheceu a estrutura e cuidados oferecidos, conversou com pacientes e benzeu a capela da instituição de saúde.

“Fiquei encantado de ver todo o acolhimento recebido e de como as pessoas que aqui são atendidas recebem esta acolhida. O hospital é muito humano e o ambiente todo é acolhedor, desde os espaços, mas também as pessoas aqui organizadas. Penso que a região norte está sendo premiada por este espaço tão qualificado, que certamente tem um futuro promissor”, disse o bispo durante a visita.

O diretor do HM, Dr. Horácio Ramalho, disse que a visita do bispo abre uma porta para que todos possam exercer suas religiões na instituição.

“Já existe provas científicas de que as pessoas que creem e que têm espiritualidade não só aceitam mais, mas também se recuperam antes de qualquer tipo de enfermidade que eles têm. Então, hoje, a área da saúde incentiva que cada um, dentro da sua crença, tenha sua espiritualidade para que ela ajude e conforte nesses momentos tão difíceis”, disse o diretor.

O HM oferece atendimento em 12 especialidades médicas – anestesiologia, clínica médica, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia vascular, ginecologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, proctologia e urologia.