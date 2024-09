Concurso Público: Prefeitura de Votuporanga divulga editais de convocação para prova objetiva 

Exames serão realizadas no dia 22 de setembro para inscritos no edital 1/2024; dia 29 de setembro será a vez dos editais 2/2024 e 4/2024.

Dando continuidade ao processo dos concursos públicos, a Prefeitura de Votuporanga convoca os candidatos inscritos nos editais 1/2024 (Educação: Suporte Pedagógico e Magistério), 2/2024 (Cargos Operacionais) e 4/2024 (Agente Comunitário de Saúde) para realização da prova objetiva que, a depender do cargo pretendido, poderá ser de manhã ou à tarde, conforme publicação em edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira (13.set), disponível no link https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTQ4Mzgx

Os locais onde as provas serão realizadas no período da manhã, farão a abertura dos portões às 9h e o fechamento às 9h20. Já no período da tarde, os portões serão abertos às 14h e fechados às 14h20.

Edital 1/2024

A prova objetiva do edital 1/2024 será realizada no IFSP no dia 22 de setembro de manhã para os cargos de Coordenador Pedagógico, PEB II (AEE) e PEB II (Deficiência Auditiva) e no período da tarde, também no IFSP, a prova será para inscritos para Vice-Diretor de Escola, PEB II (Deficiência Visual) e PEB II (Língua Portuguesa). O Instituto Federal está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, nº 3.014 (Pozzobon).

Também na manhã do dia 22 de setembro, mas na Faculdade Futura, a prova será para o cargo de Diretor de Escola. A faculdade fica na Avenida Vale do Sol, nº 4.876.

Edital 2/2024

No dia 29 de setembro a prova objetiva do edital 2/2024 será realizada na Escola Estadual Uzenir Coelho Zeitune, de manhã, para inscritos nos cargos de Agente Operacional I (Serviços Gerais Masculino e Feminino), Agente Operacional VI (Manutenção Elétrica de Alta e Baixa Voltagem), Agente Operacional VII (Direção Veicular), Agente Operacional X (Mecânica) e Agente Operacional XI (Máquinas Pesadas II).

À tarde, a prova será para os cargos de Agente Operacional II (Vigilância Patrimonial), Agente Operacional V (Manutenção Hidráulica), Agente Operacional VI (Carpintaria / Alvenaria e Construção), Agente Operacional VII (Operação de Máquinas Leves) e Agente Operacional X (Máquinas Pesadas I).

A escola fica localizada na Rua Pará, nº 2.897 (Vila Guerche).

Edital 4/2024

O edital 4/2024 também terá a realização de sua prova objetiva no dia 29 de setembro apenas no período da manhã, no CEM “Professor Faustino Pedroso”, para inscritos no cargo de Agente Comunitário de Saúde I (áreas 3 e 9). A escola fica na Rua Vila Rica, nº 2.943 (San Remo).

O edital de convocação para prova objetiva referente ao edital 3/2024 será publicado em breve com informações de dia, horário e local da prova.

Os candidatos deverão comparecer com, pelo menos, 30 minutos de antecedência do horário de abertura dos portões portando protocolo de inscrição, documento de identidade oficial e original com foto, caneta esferográfica azul ou preta, lápis preto e borracha. Após o fechamento dos portões ou quem não estiver portando os documentos e materiais exigidos, não será permitido entrada na sala de prova.

Para esclarecimento de dúvidas e detalhes completos de cada edital de convocação, os candidatos podem conferir diretamente no site da empresa organizadora, através do https://indepac.selecao.net.br/

