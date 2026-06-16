Polícia apreende documentos, celulares e notas promissórias durante operação contra agiotagem 

O mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta segunda-feira (15) em Uchoa/SP.

A polícia apreendeu documentos e celulares durante uma operação contra agiotagem na manhã desta segunda-feira (15.jun) em Uchoa/SP.

O cumprimento do mandado de busca e apreensão está relacionado a uma investigação que apura a prática de empréstimos ilegais e crimes associados à agiotagem.

As buscas foram feitas em um imóvel de Uchoa, onde foram localizados e apreendidos objetos como celulares e documentos, além de notas promissórias.

O material foi encaminhado para análise técnica. A ação foi conduzida por policiais civis da Delegacia de Polícia de Uchoa. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Informações sobre suspeitos e como a ação criminosa ocorria não foram divulgadas para não atrapalhar as investigações.

*Com informações do g1